Meissnitzer: „Ich konnte nur mit Essen helfen“

Sechs Drehtage

Die auch während der Corona-Zeit umtriebig war. Und ist. Als Botschafterin für die erfolgreiche Bewerbung der Ski-WM 2025 in Saalbach im Einsatz, danach für die Sendung „Bergweihnacht“ sechs Tage vor der Kamera stand. Und inzwischen gab’s ja noch ein paar Weltcuprennen. „In Sölden waren wir Kommentatoren noch vor Ort, dann hieß es, dass die ausländischen Rennen vom Studio in Wien aus gemacht werden müssen. Tja, ist halt so in dieser schwierigen Zeit.“ Drum war die Freude, zur WM nach Cortina fahren zu dürfen, dann umso größer. „Es ist toll, wieder unter Leuten zu sein. Hier findet einfach Leben statt“, so Meissnitzer.