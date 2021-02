WM in Cortina: So schön wohnen unsere Ski-Stars

Die Nähe zur Gondel war ein weiterer Grund: „Man ist zu Fuß in fünf Minuten dort, so kommt man schnell zum Einfahren.“ Die Tiefgarage wurde zu einer Servicestation umgebaut, alle Ski für die WM-Rennen werden im eigenen Haus präpariert. Dazu bietet das Bellevue in Appartements jene Wohn-Möglichkeiten, die der Verband gesucht hat. „Kleine Wohnungen mit zwei Schlaf- und zwei Badezimmern. Dazu noch ein Wohnraum. Das ist recht ideal“, war Riml bald überzeugt.