Ebene Reichenau: Höchste Pfarrkirche Kärntens

Die Gemeindefläche von Ebene Reichenau deckt sich im Wesentlichen mit dem Einzugsgebiet der oberen Gurk. Sie hat im Norden Anteil am Skigebiet Turracher Höhe und dem Turracher See, welche sich Reichenau mit der benachbarten steirischen Gemeinde Stadl-Predlitz teilt. Reichenau ist auch Ausgangspunkt für einen Ausflug auf die malerische Nockalmstraße, die sich 35 Kilometer und in 53 Kehren und Kurven durch eine atemberaubende Naturlandschaft schlängelt und nach Innerkrems führt. Am Weg liegt auch das verträumte Karlbad, wo seit mehr als 300 Jahren der Almwellness gefrönt wird. Gebadet wird in Holztrögen, in denen das Wasser der Karlquelle mit Hilfe von heißen Steinen erwärmt wird. Ein Paradies für Familien ist Heidis Bergwelt am Falkert in der Katastralgemeinde Wiedweg. Im figurenreichen Kindererlebnispark können die Kleinen spielerisch alles über das Leben in den Bergen erfahren. Geboten wird auch ein Erlebnispfad durch den wildromantischen Zirbenwald. St. Lorenzen beheimatet übrigens in 1460 Meter Seehöhe die höchstgelegene Pfarre Kärntens.