Mit Donald & Co. einmal rund um den Globus

Jetzt geht das Reisen wieder los: Donald & Co. sagen der Corona-bedingten Tristesse den Kampf an und nehmen die Leser mit auf eine sichere und sorglose Reise einmal um den ganzen Globus. Der Anfang der neuen Sonderreihe des Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) „Weltreise“ wird in Europa gemacht. Gewinnen Sie mit krone.at Exemplare der tollen neuen Weltenbummler-Lektüre.