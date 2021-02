Spätes „Ja“ für Umwidmung wirft Fragen auf

„Die Frage der politischen Glaubwürdigkeit muss man sich im Fall der Umwidmung in Scharnstein schon stellen“, spart Grünen-Landesrat Stefan Kaineder nicht mit Kritik an VP-Raumordnungslandesrat Markus Achleitner. „Er hat im Zuge der Debatten um das neue Raumordnungsgesetz stets betont, dass es im Vollzug ganz streng ausgelegt wird. Jetzt gerät der Bodenschutz völlig zur Makulatur, wenn der Hauptverantwortliche in den Verdacht gerät, das Gesetz durch individuelle Entscheidungen aufzuweichen“, so Kaineder weiter. Pikant ist für ihn auch, dass den Scharnsteiner Bauausschussobmann, der zugleich Besitzer der betroffenen Widmungsfläche ist, den Bürgermeister und Markus Achleitner nicht nur die Parteifarbe eint, sondern teils auch ein persönliches Naheverhältnis bestehen soll.