Neuer Zoff um Pflegegehälter in Gesundheitsholding

Keine einheitlichen Gehaltserhöhungen

Grund sind nicht einheitliche Gehaltserhöhungen für diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger. Für Mitarbeiter, die vor dem Oktober 2002 beschäftigt wurden, ist eine pauschale Erhöhung von 100 € vorgesehen. All jene, die in das Gehaltsschema „neu“ fallen, erhalten eine an den Lohn angepasste Steigerung und damit mehr Geld. Die Differenz bei den Diplompflegern mit Spezialisierung auf Kreißzimmerhebamme beträgt mindestens 60 Euro, bei einer Spezialisierung für psychiatrische Kinder- und Jugendlichenpflege sogar 200 Euro. „Unser Ziel ist eine Gleichbehandlung aller Mitarbeiter“, hofft der Younion-Landesvorsitzende Christian Jedinger auf eine baldige Einigung.