Sparen Sie jetzt 18 % auf Premium-Hundefutter

Auch Hunde können Liebe zeigen. Achten Sie mal ganz genau darauf, wie sich Ihr Vierbeiner in Ihrer Nähe verhält. Schaut er Sie bei einem Spaziergang an, wenn ihm eine Situation ungewiss ist? Springt er freudig hoch, wenn Sie von der Arbeit heimkommen? Ruht oder schläft er meist in Ihrer Nähe? All das sind Zeichen dafür, dass Ihr Hund Sie gern hat, Ihnen vertraut und in Ihrer Nähe sein möchte.