Tiroler Grenzen | Schwerste Geschütze

Über ein ganz persönliches Corona-Schicksal schreibt heute „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost, im November selbst an Corona erkrankt: „Seit Tagen kämpft ein lieber Bekannter von mir im Krankenhaus gegen die schwersten Geschütze, die das Virus auffahren kann. Er ist nicht alt, hat keine Vorerkrankungen. Es gibt keinen Grund, warum es ausgerechnet ihn so schwer getroffen hat, nur die gnadenlose Schicksalslotterie von Corona. Sein Körper wurde immer schwächer, ausgezehrt von einer Lungenentzündung, die sich nicht besserte, immer wieder traten Komplikationen an der Beatmungsmaschine auf, an einem Tag gaben die Werte Hoffnung, am nächsten schlug das Virus wieder beinhart zu.“ Jetzt, so schreibt Trost in ihrer Kolumne „Was uns bewegt“, gehe es bei ihrem Bekannten ganz langsam aufwärts. Doch er werde noch viel Zeit brauchen, um die Folgen des Virus - hoffentlich ganz - hinter sich zu lassen. Ja, solche Schicksale sollte man sich vor Augen halten, wenn man sich gerade über die Testpflicht für den Friseur, die Maskenpflicht oder manch andere Regel im Kampf gegen Corona ärgert.