Unbekannte Radfahrerin bei Unfall mit Auto getötet

Eine bislang nicht identifizierte Radfahrerin ist am Montagabend bei der Kollision mit einem Auto in Oberösterreich getötet worden. Der Pkw-Lenker hatte die Frau, die ihm auf einem Güterweg in Altenberg entgegenkam, gerammt. Die Unbekannte, die keinen Radhelm trug, erlitt schwere Kopfverletzungen und starb am späten Abend im Spital.