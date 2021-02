Historischer Besuch: Habsburg in Mariazell

Historische Besuche

Und dabei gibt es ja einiges zu erzählen: Am 21. Oktober 1911 etwa besuchten Erzherzog Karl und Zita Mariazell. Deren Sohn Otto konnte zwar nicht selbst in Mariazell heiraten, aber sein ältester Sohn Karl vermählte sich 1993 in der Basilika mit Francesca Thyssen-Bornemisza. Und im Juli 2011 fanden hier die Trauerfeierlichkeiten für Otto Habsburg-Lothringen und seine Gemahlin Regina statt.