Kein Südafrika- oder Brasilien-Virus in Salzburg

Die britische Mutation des Corona-Virus wurde im Land Salzburg bei positiven Fällen im Pongau (21), im Flachgau (4), in der Stadt (4), im Lungau (2) sowie bei zwei Personen mit Wohnort außerhalb Salzburgs nachgewiesen. „In Salzburg sind das technische Know-How und die Kapazitäten zum Nachweis der derzeit am weitesten verbreiteten Mutanten vorhanden“, so Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Das betrifft die britische, aber auch die südafrikanische und brasilianische Variante, für die es bis dato keine Verdachtsfälle in Salzburg gibt.