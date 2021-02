Studienabbrecherin arbeitete als Psychologin

Ihrer Familie und ihrer Chefin verschwieg eine 37-Jährige jahrelang, dass sie ihr Psychologiestudium längst abgebrochen hatte. Erst als sie ein Zeugnis für eine Fortbildung fälschte, flog alles auf. Am Dienstag wurde sie in Graz deshalb zu einer bedingten Haft verurteilt. Sie entschuldigte sich und nahm das Urteil gleich an.