Mit 4,4 Promille im Blut Schlafenden attackiert

Mit nicht weniger als 4,4 Promille Alkohol im Blut ist ein 52-jähriger Slowake am Montagabend in einer Notschlafstelle in Wien auf einen 45-jährigen Schlafenden losgegangen. Der Angreifer fügte seinem Opfer mit einem Messer eine leichte Verletzung am Hals zu. Er wurde festgenommen.