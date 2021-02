Strom und Gas zu teuer? Jetzt gemeinsam sparen!

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) setzt seit 2013 mit der Gemeinschaftsaktion Energiekosten-Stop ein Zeichen für konsumentenfreundliche und nachhaltige Energietarife. So zeichnet den VKI-Gemeinschaftstarif beispielsweise eine 18-monatige Preisgarantie aus, von der die TeilnehmerInnen profitieren. Je mehr Haushalte an der Gemeinschaftsaktion teilnehmen, desto größer ist die Chance, günstige Strom- und Gaspreise für alle zu erzielen. „Gemeinsam sind wir ein Großkunde“ - so das Motto der Aktion.