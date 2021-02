Türkis-Grün im Clinch: Wird die Koalition halten?

Demonstration mit klarer Message

Während die Meinungen in unterschiedlichen, politischen Lagern auseinandergehen, ist am vergangenen Samstag am Wiener Ring ganz klar. „Abschiebungen von Kindern sind NIE okay!“ Rund 400 Teilnehmer unterstreichen die Ambitionen der SPÖ, NEOS und Grüne. Vorbildlich dabei: Die Teilnehmer verhalten sich friedlich und halten auch die Corona-Schutzmaßnahmen ein.