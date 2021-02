D: Autofahrer steckten 16 Stunden im Schnee fest

Lkw-Fahrer mussten von Polizei geweckt werden

Auch auf anderen Autobahnen war die Lage chaotisch. Auf der A10 bei Spreeau in Brandenburg stellten sich in der Nacht zwei Lastwagen quer und kamen weder vor noch zurück, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auf der A4 in Osthessen hat sich ein Stau inzwischen aufgelöst - dort hatten Autofahrer aber zum Teil 15 Stunden in ihren Wagen ausgeharrt. Zum Teil kam der Verkehr nur langsam wieder in Gang, weil Polizisten Lkw-Fahrer wecken mussten, die die Wartezeit zum Schlafen genützt hatten.