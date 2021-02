Einiges los am ersten „offenen“ Einkaufstag

Für Coronaverhältnisse war allerdings viel los. In kleineren Läden wurde weniger kontrolliert und da waren schon mal mehr als nur ein Kunde auf 20 Quadratmeter, während sich die größeren Ketten um einiges strenger zeigten. Ob mit Einkaufswägen, Nummernschildern oder Strichlisten – die Zahl der Kunden im Geschäft wurde überprüft. Dadurch wirkten die Geschäfte teilweise gespenstisch leer. Anders vor den Geschäften: dort bildeten sich teils lange Schlangen. Der Zwei-Meter-Abstand wurde dabei nicht immer eingehalten. Die Maskenpflicht hingegen wurde streng befolgt, FFP2, wohin man auch schaute. Auffällig war auch der verstärkte Einsatz von Securitys. Ebenso jener der Polizei – sie war in den Einkaufs-Hotspots präsenter als normal, wobei – was ist dieser Tage schon „normal“...