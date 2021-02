Schwer verletzt noch selbst die Rettung gerufen

Der Mann verständigte noch selbstständig per Notruf die Rettung und seine Tochter und berichtete von seinem Unfall. Nach Erstversorgung durch First-Responder und Notarzt des Roten Kreuzes wurde der Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber „Martin 10“ in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach geflogen.