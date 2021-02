Brand nach Liebes-Aus: Dreieinhalb Jahre Haft

Symbol für den Teufel auf Fußboden ausgelegt

Mitten in der Nacht wachte der Kunstliebhaber auf und holte vier Autoreifen samt Felgen, mehrere Bilder sowie Farbtöpfe aus dem Keller. Mit Klopapier und Küchenrollen schaffte er im Wohnzimmer ein „Kunstwerk“, verstreute Kaffeebohnen und schrieb damit dreimal die Zahl 6 auf den Fußboden – das Symbol für den Teufel. Dann verbarrikadierte der Angeklagte auch noch die Wohnung der Nachbarn, in der ein acht Monate altes Baby schlief, rauchte einen Joint, trank ein Cider, zündete den Haufen an und fuhr nach Salzburg. Zwei Tage später klickten die Handschellen.