Nach Lockdown: Haarschnitt mit strengen Auflagen

In den Betrieben wird streng kontrolliert

Die Friseure nehmen die Regelungen ernst. Manche verlangen einen Ausweis zum Test, in einem weiteren Betrieb achtet man genau auf die Einhaltung der 48-Stunden-Frist: Eine Kundin hat sich am Samstag gegen 12 Uhr Mittag testen lassen, am Montag um 12.15 Uhr kann sie nicht mehr drangenommen werden. „Leider“, fügt die Mitarbeiterin am Empfang hinzu.