Für Rolltreppe zum Schloss braucht es neuen Anlauf

Grüne dagegen

Unter anderem muss ein Lärmgutachten erstellt und ausführlicher beleuchtet werden, wie sich die Rolltreppe in die Umgebung einfügt. Ebenfalls gefordert wird eine Lösung für den Raum, der unter der „rollenden Aufstiegshilfe“ entstehen würde. Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger würde das Projekt ohnehin am liebsten ganz zu Fall bringen: „Den Zugang zum Schloss barrierefrei zu machen, ist begrüßenswert. Welchen Beitrag die Rolltreppe leisten kann, die nur nach oben führt, erschließt sich mir nicht. Das Land soll das Geld in den Bau des ebenfalls geplanten Liftes investieren, der auch mit Rollstuhl und Kinderwagen nutzbar ist.“