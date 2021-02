Junge Ärztin sperrt Container-Praxis auf

„Alles, was wir brauchen, ist vorhanden“

Vorerst wird sie ihre Patienten nur in einem Container behandeln können. „Das Gebäude für die neue Arztpraxis ist noch nicht fertiggestellt. Die medizinische Betreuung ist aber in vollem Umfang gewährleistet. Die Ordination verfügt über alle nötigen Behandlungsmittel sowie eine eigene Hausapotheke, in der alle relevanten Medikamente vorhanden sind“, fiebert die gebürtige Innviertlerin ihrem ersten Tag entgegen. Zuletzt arbeitete sie als Oberärztin für Radiologie im Klinikum Schärding.