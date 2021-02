Großer Shopping-Andrang in der Stadt Salzburg

Der Europark hat sich schon am ersten Tag wieder in einen Salzburger Shopping-Hotspot verwandelt, aber auch Innenstadt-Händler sind zufrieden. „Es war, wie ich es vermutet hatte. Die Stammkundinnen haben schon in der Früh vor der Tür gewartet. Es waren überhaupt sehr viele Kunden“, freut sich Modehändlerin Brigitte Hirschegger von Via Venty in der Linzer Gasse. Viele genießen es auch, einfach in der Stadt und an der frischen Luft zu flanieren.