Mitarbeiter einer Kufsteiner Firma ausgetrickst

Die Ganoven verwendeten die Mailadresse eines in Frankreich ansässigen Firmenpartners, damit nahmen sie Kontakt mit den Mitarbeitern auf. Im weiteren Mailverkehr gelang es den unbekannten Tätern die Mitarbeiter der Kufsteiner Firma derart zu täuschen, sodass Anfang Dezember 2020 ein tatsächlich offener Teilbetrag einer Rechnung in der Höhe eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages auf ein Konto in Spanien überwiesen wurde. Die Aussichten, das Geld wiederzubekommen, sind wohl gering.