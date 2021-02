Schalter umlegen ist längst überfällig

Wie die deutliche Verjüngung, das Corona-Wirrwarr, in dem die Eisbullen erst dem Virus am längsten die Stirn boten, dann dafür umso härter getroffen wurden. Auch mit einem Nachtragsprogramm, das die Cracks teilweise überforderte. Womit man die Verletzungsmisere (zuletzt Chorney) ins Treffen führen muss. Wie das Nachrüsten auf dem Legionärssektor, das auch das Teambuilding einbremste. Einkaufen hätte man aber so oder so müssen – nicht nur wegen der Abgänge der deutschen Vorzeige-Talente Peterka und Schütz.