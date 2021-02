55-Jähriger bestreitet Übergriffe am Arbeitsplatz

Anfangs hatten sie ein gutes Verhältnis. Mit 2015 begann er aber, ihr Komplimente zu machen. Daraus wurden sexuelle Bemerkungen, die letztlich in erniedrigende Übergriffe mündeten, wie Staatsanwältin Elena Haslinger ausführte: „Er hat sie bestraft, wenn sie bei den Übergriffen nicht mitmachte.“ Aus Angst ging die Frau auch nicht zur Polizei. Es folgte ein psychischer Zusammenbruch mit mehreren Wochen Krankenstand, Gewichtsverlust und Suizidversuch. Doch er machte mit den Demütigungen weiter, streute Gerüchte, grapschte und forderte auch Nacktbilder, so Haslinger. 2018 vertraute sie sich einem Kollegen an. Er verlor seinen Job.