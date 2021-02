Sekundenschlaf führte zu Unfall-Tod der Freundin

Zwei Pongauerinnen waren in Rauris wandern. Doch bei der Heimfahrt schlief die 78-Jährige am Steuer ein. Folge: Ein schrecklicher Verkehrsunfall, bei der die Freundin der Lenkerin ihr Leben ließ. Nun wurde die Pensionistin in Salzburg in Abwesenheit verurteilt: zu 5200 Euro Geldstrafe und sieben Monaten auf Bewährung, nicht rechtskräftig.