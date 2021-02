Freundlichkeit ist an den Grenzen Trumpf

Bis zu 800 Kraftfahrzeuge passieren täglich die Tiroler Grenze in Scharnitz. Am Montag gegen 11.30 Uhr waren es bereits 200. Für die Anhaltungen ist die Polizei zuständig, zwei Bundesheerangehörige machen die Gesundheitskontrollen. Sehr viele Studenten, Pendler, Deutsche, die ihre Verwandten in Tirol besuchen wollen, und Sportler, die in Seefeld trainieren, kommen nach Tirol. Die Grenzorgane fragen freundlich nach negativem Test, Arbeitsbestätigung oder anderen Berechtigungsnachweisen für das Passieren der Grenze. Ein Scharnitzer, der mit deutschem Kennzeichen einen Arztbesuch in der Heimat vorhat, muss den Arzttermin den Kontrolleuren belegen. Ausreden, man sei bloß nach Deutschland gefahren, um Zigaretten zu holen, hören die Beamten nur noch selten. Das wäre dann der Quarantänefall.