Umbruch bei FC Liefering benötigt Zeit

Für Liefering war das Jahr 2020 ein äußerst erfolgreiches. Bester Punkteschnitt aller Vereine in der 2. Liga, dazu der hervorragende zweite Platz am Ende der Hinrunde. Väter des Erfolgs waren eine eingespielte Mannschaft, dazu Trainer Bo Svensson. Nach dessen Abgang zu Mainz blieb bei den Jungbullen kaum ein Stein auf dem anderen. Neuer Coach, einige Abgänge und zahlreiche Neuzugänge. Der Kader wurde noch einmal verjüngt. Deswegen wäre es keine Überraschung, wenn die Salzburg-Fohlen beim Rückrundenstart am 12. Februar und in den kommenden Wochen noch nicht am Zenit ihrer spielerischen Klasse ankommen. „Ein Umbruch braucht seine Zeit. Die einzelnen Abläufe sind noch nicht so, wie ich sie mir vorstelle“, erklärt Trainer Matthias Jaissle.