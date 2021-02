„Waren für einige schon abgeschriebene Branche“

Sie verhandeln Verträge und Gagen, pokern um Details - Spielermanager sind aus der Fußballwelt nicht wegzudenken. Abseits des grünen Rasens nehmen in der Wirtschaft Personaldienstleister eine ähnliche und vor allem wichtige Rolle ein: Sie vermitteln Zeitarbeitskräfte an Firmen, aktuell rund 16.000 in Oberösterreich.