Private Schnalzrunde in Wals-Siezenheim am Sonntag

„Aufdrahd, oane, zwoa, drei, dahin geht‘s“: Die Walser Schnalzergruppen zeigten am Wochenende vor, wie Brauchtum auch in Zeiten der Pandemie gelebt werden kann. Zwischen 12 und 13 Uhr tuschte es in der Flachgauer Gemeinde - die sechs allgemeinen Passen schnalzten gemeinsam mit den drei Jugend-Passen im eigenen Garten oder auf den umliegenden Feldern.