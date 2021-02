„Heute putzen sich die Firmen heraus!“

Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, befindet sich im Aufschwung. Das war schon vor Corona so und hat sich nun in der Krise verstärkt. Wenn Menschen vermehrt im Homeoffice arbeiten, braucht es Leute im Hintergrund, die die dafür nötige IT, EDV und Cloud Architektur bereitstellen. Zudem werden große Digitalisierungspakete vermehrt ausgelagert. Genauso hat der gesamte Online-Bereich mehr denn je Zukunftspotenzial: von Web-to-Print über E-Commerce bis zum Online-Shop. Wobei es in diesem Bereich etliche Jobs gibt, die vom Endkunden gar nicht wahrgenommen werden. So entwickelt etwa „inet-logistics“ Software für Transportmanagementsysteme. „Zumtobel“ und „Tridonic“ haben sich durch die Fokussierung auf Internet of Things vom klassischen Leuchtenhersteller zum globalen IT-Player entwickelt.