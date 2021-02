Aus Müll wird Schmuck: Eine „blaue Mission“ aus NÖ

Nach dem Augen öffnenden Tauchgang hat der heute 25-Jährige angefangen, bei jeder Gelegenheit Müll zu sammeln. Davon liegt leider viel in der Natur herum. „Ich habe schnell festgestellt, dass das sehr zeitaufwendig und auch kostenintensiv ist“, erinnert sich Christoph Riederer. Schließlich hat er die gemeinnützige Organisation Blue Globe gegründet. Mit Spenden werden Müllsammelaktionen finanziert, die in vielen Ländern stattfinden. Auch mit viel Engagement der Ortsansässigen. In Ghana wird der dortige Müll aus dem Meer zu Armbändern verarbeitet.