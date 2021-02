„Dürfen nicht warten, bis Kinder abhängig sind!“

Mit einfachen Mitteln fängt es überwiegend an

Oftmals reichen einfache Mittel aus, um in die Suchtspirale zu gelangen. „Viele Jugendliche greifen zu Energy-Drinks, um ununterbrochen wach für die Schule und vor allem auch für das darauffolgende Zocken am Computer zu Hause zu sein. Doch irgendwann ist das zu wenig, sie entdecken in ihrer Not das Darknet für sich, stoßen auf illegale Substanzen und lassen sich diese problemlos zuschicken“, schildert der Politiker. Und auch Dealer, die sich rund um Schulen herumtreiben und ihren Stoff verticken, seien kein Hirngespinst.