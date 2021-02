Knallrotes Wasser überschwemmte Dorf auf Java

In der Region sind Überschwemmungen - besonders in der Regenzeit - keine Seltenheit. Daher zeigten sich die Dorfbewohner auch sehr ungerührt - sie fuhren weiter mit Mopeds durch die Straßen, Street-Food-Verkäufer gingen ihrer Arbeit nach und Kinder spielten in den blutroten Fluten, wie Bilder in sozialen Medien zeigten. Erst vergangenen Monat wurde eine andere Ortschaft in der Region von grünem Wasser überschwemmt.