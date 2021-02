Mit Pkw über Mauer gestürzt und überschlagen

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, zeigte sich folgendes Einsatzbild: Ein Pkw lag in einer Wiese auf dem Dach. Die gemeldete eingeklemmte Person war bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit worden und ansprechbar. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen die Florianis die Betreuung des Verletzten und stellten den Brandschutz her. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit einer Korbtrage über steiles unwegsames Gelände zum Rettungswagen getragen.