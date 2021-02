Faktor Mensch

Eine (Ferien-)Woche lang außerhalb der Redaktion: Da sammelte der geschäftsführende Chefredakteur Klaus Herrmann - so gut das eben unter Lockdown-Bedingungen möglich ist - viele Eindrücke. Hörte, was die Menschen sagen. Sah, wie sie sich verhalten. Um zum Schluss zu kommen, dass sich längst zwei Gruppen gebildet haben. Auf der einen Seite die schrumpfende Mehrheit jener, die sich an die Vorgaben halten, um die Pandemie schnellstmöglich zu überwinden. Auf der anderen jene wachsende Minderheit, die, wie es exemplarisch in einer Radio-Umfrage dieser Tage ein Steirer sagte: „I glaub an des olles sowieso net.“ Die Gräben zwischen den beiden Gruppen wachsen von Tag zu Tag. Sie klaffen innerhalb von Kollegenschaften am Arbeitsplatz, tun sich auf innerhalb von Freundesgruppen und ziehen sich quer durch Familien. Die vielleicht wichtigste, bedenkenswerteste Aussage der Woche lasen wir deshalb am Freitag in der „Krone“: