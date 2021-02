Vier Skitourengeher von Lawine mitgerissen

Gemeinsam unternahmen die vier Männer im Alter von 39, 42, 50 und 61 Jahren am Samstag eine Skitour über das Knappenkreuz und das Vetternkar auf die Engelkarspitze (2518 Meter). Auf der Abfahrt querten die Alpinisten nach etwa 200 bis 300 Metern einen Nordhang in Richtung Westen, wo sie sich sammelten und in der Folge einzeln talwärts fuhren. Als der 39-Jährige als Zweiter in den Hang einfuhr, löste sich plötzlich ein Schneebrett, welches alle vier Alpinsportler mitriss. Aller vier Männer wurden zum Teil verschüttet. Sie konnten ihre mitgeführten Airbags auslösen, wobei einer davon nicht funktionierte. Lediglich der 61-Jährige konnte sich nicht eigenständig aus der Lawine befreien.