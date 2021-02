Jung-Millionär: „Erfolg ist großteils planbar“

Ein 27-Millionen-Euro-Deal, setzt man sich dann schon zur Ruhe?

Nein, das wäre mir definitiv zu langweilig und so ein Exit verteilt sich ja auch immer auf mehrere Gesellschafter. Ich bin heute nach wie vor bei Prescreen an Bord. Es macht mir viel Freude diese Entwicklung vom Start-up mit 25 Mitarbeitern auf ein inzwischen mittelständisches Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern mitzugestalten. Nebenbei habe ich zusammen mit dem Investment-Club eQventure, wo ich seit 2019 zum engeren Kreis zähle, selbst in Software-Start-ups Geld und Know-how investiert und nun wurde eines davon, das Start-up Xaleon, an den in Deutschland börsennotierte Konzern TeamViewer verkauft.