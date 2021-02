Der Pleitegeier kreist

Am Montag gibt es Lockdown-Lockerungen, doch locker ist kaum einer mehr, wie ausgiebige wie erschreckende Recherchen unserer Wirtschaftsredaktion zeigen, die wir hier auszugsweise bringen: Bis zu 73 Tage mussten viele Geschäfte im Vorjahr wegen Lockdowns zusperren, mit dem aktuellen werden es über 100 sein. Umsatzausfall: In Summe rund zehn Milliarden Euro, so eine Studie der Uni Linz. Dazu kommen unzählige Dienstleister vom Eventbereich bis zum Hochzeits-Fotografen, der gesamte Tourismus, Gastwirte usw. Düster ist auch das Bild im Modehandel. Mit Montag würden zwar die Läden öffnen, aufholen könne man die bisherigen Verluste aber nicht, so Branchensprecher Günther Rossmanith. Einige prominente Firmen wie Pimkie, Dressmann oder Adler hat es schon erwischt. „Bis zu 2000 weitere sind in ihrer Existenz gefährdet“, meint Rossmanith. Im Sporthandel leiden jene rund 750 Betriebe besonders, die vor allem von Touristen leben. Um das Geschäft zu retten, würden sich immer mehr Händler privat verschulden und z. B. das eigene Wohnhaus für einen neuen Kredit verpfänden. Der österreichischen Hotellerie entgehen im Lockdown wöchentlich 255 Mio. €.