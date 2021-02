Impf-Zusage mit fahlem Beigeschmack für Floriani

„Eine Frechheit.“ Die Streichung der Feuerwehren aus der zweiten Phase des nationalen Impfplans stieß dem Schwarzacher Feuerwehrkommandanten Markus Buzanich am Freitagvormittag sauer auf. Für die Floriani waren die Impfungen ursprünglich in der zweiten Phase des Plans - gemeinsam mit Polizei und Bundesheer - vorgesehen. Doch in der Letztfassung des Plans des Ministeriums (1. Februar) wurden die Helfer nicht berücksichtigt. Das Land garantiert den Feuerwehren eine Impfung gemeinsam mit den anderen Einsatzorganisationen. Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker zeigte sich daraufhin „dankbar für die Entscheidung“. Dennoch ist der Frust bei vielen seiner Kameraden nun groß. „Für die Feuerwehren war das vom Bund ein Schlag ins Gesicht. Es bleibt ein bitterer Beigeschmack“, so der Bischofshofener Kommandant Hartmut Wetteskind. Auch Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) kritisiert: „Die Entscheidung ist ärgerlich. So etwas darf nicht passieren.“