Ansturm auf die Schnelltests bleibt aus

Ab nächstem Montag trennt die Salzburger nurmehr ein negativer Antigen-Test von Friseur, Maniküre oder Massage. Die Freude ist groß, umso überraschender ist der Umstand, dass sich bis Freitag Mittag nur 20.000 Salzburger um einen Test-Termin gekümmert haben. Zum Vergleich: In der Vorwoche, als noch keine Öffnung im Raum stand, buchten 24.000 einen Termin. Was jetzt schon klar ist: Vor allem der Samstag dürfte ein begehrter Tag zum Testen sein - denn hier waren die ersten Stationen bereits ausgebucht. In diesem Falle könne man entweder einen anderen Termin buchen oder zu einer anderen Station gehen, hieß es dazu vom Land.