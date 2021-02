37 „Zusatzimpfungen“ im Pflegeheim Hartkirchen

110 Impfdosen wurden am 7. Jänner um 17 Uhr bestellt, 22 Flascherl wurden zwischen 13. und 15. Jänner verimpft. Die Verteilung erfolgte laut Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer, der auch Obmann der Sozialhilfeverbände Grieskirchen und Eferding ist, wie folgt: 58 der 59 Bewohner bekamen den ersehnten Pieks, nur eine Seniorin überlegte es sich in letzter Minute anders. 46 Mitarbeiter wurden geimpft, sowie fünf weitere Personen, macht 109 Geimpfte aus. Doch weil in fast allen Fläschchen zwei zusätzliche Dosen drin waren, kamen 37 „Günstlinge“ in die Ziehung. Der „Krone“ liegt die „Liste der Bösen“ vor, natürlich mit Namensnennung und teils recht gschmackigen privaten Details, die wir aus rechtlichen Gründen verschweigen müssen.