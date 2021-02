Salzburger Kunstverein thematisiert Verunsicherung

„Wir versuchen mit unserem Programm, ein wenig von dieser Verunsicherung aufzugreifen. Anstatt vorzugeben, Antworten zu haben, spiegeln unsere Ausstellungen diese schwierigen Fragen“, kündigt Seamus Kealy an. Den Auftakt macht die Ausstellung „Line as Thought, Lines as Universe“, die von Zeichnungen der rumänischen Künstlerin Alina Popa inspiriert wurde. Popa hat während einer Krankheit bis zu ihrem Tod im Jahr 2019 eine Fülle von berührenden Werken geschaffen, die in den Kontext von Zeichnungen zwölf weiterer Künstler gesetzt werden.