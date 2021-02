Sieben Aufsteiger - von Faistenau bis Elixhausen

Das Land Salzburg hat sieben E5-Gemeinden ausgezeichnet, die „mit besonderem Engagement am Energiesparen, für erneuerbare Wärme und für mehr Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität“ arbeiten. Eingereichte Projekte der 36 teilnehmenden Kommunen werden regelmäßig überprüft und bewertet - die Einstufung reicht von „1e“ bis „5e“. Am Freitag wurden Elixhausen (4e), Neumarkt am Wallersee (4e), die Stadt Salzburg (4e), Pfarrwerfen (3e), Radstadt (3e), St. Koloman (3e) und Faistenau (2e beim ersten Antreten) für ihren Einsatz ausgezeichnet und sozusagen „befördert“.