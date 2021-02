Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Maxi ist am 9.10 in St.Pölten weggelaufen, als er eine Hasenspur aufgenommen hat. Es gab keine Sichtungen in den ersten Wochen, was darauf schließen ließ, dass er weiter weggelaufen ist oder von jemanden aufgenommen wurde. Jetzt gab es eine Sichtung in Krems Umgebung! Hinweise bitte an Tel.: 0664/911 35 40.