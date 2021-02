Die 99ers brauchen ihren „Baumeister des Erfolgs“

Sein Opa begann in den 1950ern mit nur einem Truck, baute in Kanada in kürzester Zeit ein erfolgreiches Bau-Unternehmen auf, dass unter anderem auf den Straßenbau fokussiert ist. In diese Fußstapfen wollte Joel Broda nicht gleich treten. Der Stürmer legte seinen Fokus vorerst aufs Eishockey...