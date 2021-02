Lehrer warnen vor Engpässen bei Personal

Die heiß ersehnte Öffnung ab 15. Februar sorgt schon jetzt für viele Fragen bei Direktoren, Lehrern, Eltern. „Wir bereiten uns auf den Schichtbetrieb vor, aber ich würde mir seitens des Ministeriums rascher Informationen wünschen“, meint Andreas Hotea-Mayerhofer, Direktor der Musikmittelschule Traun. Weil immer nur eine halbe Klasse zum Schichtbetrieb in die Schule kommen darf, ist die andere Hälfte zu Hause im Fernunterricht. All jene Kinder, die daheim nicht von ihren Eltern beaufsichtigt werden können, erhalten in den Schulen eine Notbetreuung. „Wer übernimmt deren Aufsicht? Die Lehrer müssen ja ihre Klassen unterrichten“, kritisiert Direktor Hotea-Mayerhofer.