Reichelt: „Sonst will ich eh nicht zur WM fahren!“

Team-„Oldie“ Hannes Reichelt hatte beim Training in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag 2,24 Sekunden Verspätung, wurde nur 21. Im Hinblick auf die WM wolle er im Falle der Qualifikation dann in Cortina aber auch vorne mitfahren. „Nur mit Müh und Not qualifizieren ist natürlich nicht mein Ziel. Sonst will ich eh nicht zu einer WM fahren!“