Alle Salzburger können sich vormerken lassen

In Salzburg können sich alle Impfwilligen ab 16 Jahren nun bereits ab 15. Februar für die Immunisierung vormerken lassen. Weil der Impfstoff von AstraZeneca vom nationalen Impfgremium vorerst für unter 65-jährige Personen empfohlen wurde, ist auch in Salzburg der Impfplan angepasst worden. Eine frühe Anmeldung bedeutet aber keineswegs eine frühe Impfung: Die tatsächliche Reihung erfolgt nach einer Reihe von Kriterien, die sich an der Prioritätenliste des Bundes orientiert.